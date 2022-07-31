 

СМИ сообщили о резком обострении ситуации в Косово

31.07.2022, 20:35, Новости дня
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Отдельные подразделения армии Сербии стянуты к границе с Косово, приведены в полную боевую готовность и ожидают приказа. На административной линии произошла стрельба, в результате которой был ранен серб, сообщают СМИ.

«Эскалация в Косово началась немногим раньше, чем ожидалось. Приштинские власти обещали заблокировать вьезд автомобилей с сербскими номерами с завтрашнего дня. Однако сегодня в 18.30 по московскому времени в северной части Косовской-Митровицы сработали сирены воздушной тревоги. Затем поступила информация о стрельбе на административной линии, в результате которой был ранен серб. В район Дудин Крш (муниципалитет Звечан) прибыли силы косовского спецназа ROSU. Сербы начали возводить первые баррикады у села Рударе, перекрыли трассу Приштина-Лепосавич», – сообщается в Telegram-канале «Рыбарь».

  

Также отмечается, что «косовская полиция закрыла административные переходы «Брняк» и «Яринье» на въезд и выезд. На административном переходе «Рудница» пропускают только автомобили с косовскими номерами».

 

«В южной части Косовской Митровицы собираются албанцы, многие из них вооружены. Отдельные подразделения армии Сербии стянуты к границе, приведены в полную боевую готовность и ожидают приказа», – сообщают СМИ.

 

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах на проверенных за последние годы участках.

Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».

До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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