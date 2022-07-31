 

Две крайности – Личное мнение

31.07.2022, 20:25, Разное
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Стилист Владислав Лисковец выступил в Ульяновске с лекцией о моде и стиле.


Фото: Соцсеть (признанная запрещённой и экстремистской)

Поделился с местными жителями прописной истиной, которой, увы, мало кто следует.

Пожалуй, процитирую:

Не должно быть ощущения, что вы очень старались. Все должно быть легко и непринужденно. Наденьте простую футболку, замиксуйте ее. Сделали укладку — немного растреплите волосы. Все должно выглядеть так, будто вы всегда так ходите.

У нас, увы, не так.

У нас либо — умытая хозяйственным мылом Агата Муцениеце в замызганной толстовке, либо — вусмерть уфотошопленные сиделицы с трухлявого бревна, которые — ну, оооочень старались выглядеть «как в журнале».

Усилий — либо слишком много, либо их недостаточно.

Лисовец замечательную фразу сказал: «Сделали укладку — немного растреплите волосы».

Ещё раз: сначала укладка — потом растрепали. Укладка всё же первична, без неё — нельзя. Нельзя проснуться и пойти, если не хотите выглядеть так, словно только что закончили пылесосить.

Но и сооружать на башке дом из пришитых волос, делая укладку мамы Стифлера, тоже не нужно.

Всё должно быть в меру.

Не будьте нарядными колхозницами, которые всё утро очень старательно собирались на ярмарку. Это — Боня и Ксюндель, которые даже casual умудряются обезобразить тяжёлыми потугами «выглядеть casual».

Однако и становиться Муцениеце, которая проснулась, почистила зубы, натянула поверх футболки, в которой спала, заляпанную яйцом толстовку и почесала в люди, тоже не нужно.

Как можете охарактеризовать свой стиль, если он у вас, конечно, имеется?

Источник: Лена Миро



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