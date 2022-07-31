 

Guardian – Байден снова получил положительный тест на COVID-19, но чувствует себя хорошо

31.07.2022, 20:05, Разное
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В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден чувствует себя хорошо после того, как его тест на коронавирус вновь показал положительный результат, передаёт The Guardian. В соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США, президент вновь проведёт в изоляции не менее пяти дней.


АР

Президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус всего через несколько дней после того , как тест показал отрицательный результат, сообщает The Guardian. 

В Белом доме заявили, что президент чувствует себя хорошо и в значительной степени оправился от COVID-19. Байден принимал лекарство Paxlovid, которое, по многочисленным данным, эффективно снижает вирусную нагрузку, но после прекращения приёма препарата она возвращается. По словам врача Белого дома Кевина О’Коннора, у Байдена не проявились симптомы заболевания и он «продолжает чувствовать себя достаточно хорошо».

Впрочем, в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний, Байден вновь проведёт в изоляции не менее пяти дней. В частности, скорее всего, отменится его предстоящая поездка в штат Мичиган.

«У меня нет симптомов, но я собираюсь изолироваться ради безопасности всех вокруг. Я продолжаю работать и скоро снова отправлюсь в путь», — заявил американский лидер в Twitter, добавив, что рецидив коронавируса бывает «у незначительного меньшинства людей».

Первый тест, результат которого оказался положительным, 79-летний Байден сдал в четверг, однако его тесты со вторника по пятницу показывали отрицательный результат. Пока у президента были отрицательные результаты тестов, он вернулся к проведению мероприятий и встреч с персоналом в Белом доме. В соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний, он носил маску, однако снял её во время выступления в четверг и во время встречи с предпринимателями в комплексе Белого дома.

«Они соблюдали социальную дистанцию. Они находились достаточно далеко друг от друга. Так что мы сделали так, чтобы им было безопасно находиться вместе, выступать со сцены»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос, почему Байден нарушил протоколы, сняв маску.

Как напоминает The Guardian, Байден получил две дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer незадолго до вступления в должность. А в сентябре и в марте президенту поставили бустерные прививки от COVID-19.



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