В Тартусе прошел военно-морской парад с участием 13 кораблей и судов

В воскресенье в честь Дня Военно-морского флота РФ был организован военно-морской парад. В нем приняли участие тринадцать кораблей и судов.

Впервые в параде приняли участие три боевых корабля Черноморского, Тихоокеанского и Северного флотов ВМФ России. В торжествах приняли участие 13 кораблей, катеров и средств ВМФ России, а также 18 самолетов Воздушно-космических сил и морской авиации России. Также приняли участие два ракетных катера, два морских минных тральщика, два вертолета и истребители ВВС Сирии.