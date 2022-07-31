 

В Тартусе прошел военно-морской парад с участием 13 кораблей и судов

31.07.2022, 19:45, Разное
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В воскресенье в честь Дня Военно-морского флота РФ был организован военно-морской парад. В нем приняли участие тринадцать кораблей и судов.
Впервые в параде приняли участие три боевых корабля Черноморского, Тихоокеанского и Северного флотов ВМФ России. В торжествах приняли участие 13 кораблей, катеров и средств ВМФ России, а также 18 самолетов Воздушно-космических сил и морской авиации России. Также приняли участие два ракетных катера, два морских минных тральщика, два вертолета и истребители ВВС Сирии.



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