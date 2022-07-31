 

По данным Гидрометцентра, август в России будет теплым

31.07.2022, 19:45, Разное
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Россияне ожидают теплого августа, особенно жители Коми и Архангельской областей, Тюменской области, Поволжья. Роман Вильфанд (научный руководитель Гидрометцентра России) рассказал ТАСС, что отсутствие осадков ожидается в Самарской, Волгоградской, Астраханской и других областях.
Температура выше нормы прогнозируется в Коми, Архангельской области и Ненецком АО. Высокими они будут и в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Тюменской области и Приволжском федеральном округе.

По данным Вильфанда, в августе в южных регионах РФ ожидается дефицит осадков. В частности, это произойдет в южных регионах России: Самарской области, Пензенской области, Оренбургской и Волгоградской областях, Башкортостане и Алтайском крае. Однако в некоторых областях август может оказаться влажным. В Северо-Западном федеральном округе ожидается больше осадков, чем обычно.

Он расположен к северу от Уральского федерального округа. Вильфанд добавил, что это также ожидается на севере Красноярского края, в центральной и южной половине Якутии и в Приморье”.



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