Летом на 71% увеличилось количество рабочих мест в ночную смену

В июне-июле количество вакансий для работы в ночную смену увеличилось на 71% по сравнению с прошлым годом. По данным исследования компании HeadHunter, работодатели в первую очередь ищут поваров, упаковщиков и продавцов.

Эксперты hh.ru выяснили, что крупнейшая в РФ онлайн-платформа по поиску работы HeadHunter часто ищет работников в ночную смену. В июне-июле количество вакансий, требующих только ночной работы, было на 71% больше, чем в предыдущие годы.

По данным исследования, на сегодняшний день в РФ насчитывается около трех тысяч вакансий для работы в ночное время. По мнению экспертов, наиболее распространенными отраслями, в которых требуются ночные работники, являются “Розничная торговля” (40%), “Гостиницы и рестораны, общественное питание, кейтеринг” (15%) и “Услуги для населения” (9%). “Продукты питания” (8%) пользуются наибольшим спросом, за ними следуют “Транспортная логистика, склад, ВЭД” (8%), “Продукты питания” (8%) и “Системная интеграция ИТ, Интернет” (5%).

По данным сервиса, работодатели обычно ищут продавцов (5% всех вакансий), поваров (9%), упаковщиков (8%) и операторов колл-центров (6%), а также администраторов, операционистов (по 4%), водителей, продавцов, фармацевтов, уборщиков и кассиров-операционистов. HeadHunter сообщает, что медианная зарплата, предлагаемая работодателями, зависит от специализации или требований. Однако некоторые зарплатные предложения для “ночных” вакансий превышают эти цифры. Например, в Москве была размещена вакансия ночного технолога обрабатывающего центра с ЧПУ. Предлагаемая зарплата составляет от 144 000 рублей в месяц. В Санкт-Петербурге существует вакансия ночного механика-автослесаря с зарплатой от 80 до 170 000 рублей. В международную сеть отелей требуется ночной менеджер. Предлагаемая зарплата варьируется от 90 000 рублей до 170 тысяч рублей.

Белгород ищет ночного администратора для управления системой. Заработная плата варьируется от 70-110 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде требуется ночной системный администратор. Заработная плата варьируется от 70 до 110 тысяч рублей. Для привлечения отдельных категорий граждан компания должна получить их письменное разрешение на работу в ночное время. К ним относятся женщины, имеющие детей младше трех лет, инвалиды, родители детей младше 14 лет, а также матери и отцы детей младше 14 лет.