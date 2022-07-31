Федун объявил, что будет создана новая аллея для легендарных игроков “Спартака

Арена банка “Открытие” станет домом для легендарного игрока “Спартака”.

По словам Леонида Федуна (владельца клуба), церемония состоялась накануне матча “Спартак” – “Оренбург” в третьем туре российской премьер-лиги. Этот матч начнется в 17:30 по московскому времени. Федун высоко отозвался о Нето, заявив, что вы прекрасно знаете, что это за человек и какую важную роль он сыграл в развитии советского футбола и “Спартака”.

Пришло время отдать долг. Это долг перед Игорем Нето и перед теми, кто обещал нам памятник. Здесь же будет размещена аллея игроков “Спартака”, икон и героев, которые внесли свой вклад в успех клуба. Нето, олимпийский чемпион 1956 года, был воспитанником “Спартака”. Он играл в московской команде в течение 10 лет, являясь ее капитаном. Нето был игроком “Спартака”, сыгравшим 368 матчей в период с 1949 по 1966 год. За это время он завоевал 36 медалей. Нето является пятикратным чемпионом СССР (1952, 1953), 1956, 1958 и 1962 годов, а также трехкратным обладателем Кубка СССР (1950, 1958 и 1963).