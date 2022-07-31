Федун объявил, что будет создана новая аллея для легендарных игроков “Спартака
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Арена банка “Открытие” станет домом для легендарного игрока “Спартака”.
По словам Леонида Федуна (владельца клуба), церемония состоялась накануне матча “Спартак” – “Оренбург” в третьем туре российской премьер-лиги. Этот матч начнется в 17:30 по московскому времени. Федун высоко отозвался о Нето, заявив, что вы прекрасно знаете, что это за человек и какую важную роль он сыграл в развитии советского футбола и “Спартака”.
Пришло время отдать долг. Это долг перед Игорем Нето и перед теми, кто обещал нам памятник. Здесь же будет размещена аллея игроков “Спартака”, икон и героев, которые внесли свой вклад в успех клуба. Нето, олимпийский чемпион 1956 года, был воспитанником “Спартака”. Он играл в московской команде в течение 10 лет, являясь ее капитаном. Нето был игроком “Спартака”, сыгравшим 368 матчей в период с 1949 по 1966 год. За это время он завоевал 36 медалей. Нето является пятикратным чемпионом СССР (1952, 1953), 1956, 1958 и 1962 годов, а также трехкратным обладателем Кубка СССР (1950, 1958 и 1963).
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