Мележиков заявил, что “Спартак” планирует расстаться с Рошей

Московский футбольный клуб “Спартак” не планирует оставлять у себя бразильского нападающего Педро Рочу, но расстанется с ним.

Роча, арендованный у бразильского футбольного клуба “Атлетико Паранаэнсе”, вернется в “Спартак” с 1 августа. Каков статус Педро Роча?”. Он все еще в мадридском “Атлетико”. Будет ли клуб рассчитывать на него в 2019 году? Это невозможно, я считаю. “Мы расстанемся”, – заявил Мележиков. В 2017 году Роша перешел в “Спартак” из “Гремио”. В 19 матчах турнира бразилец выступал в основном составе красно-белых “Спартака”. Он забил один гол и ассистировал еще двум.