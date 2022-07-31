Транспортная реформа поспособствовала росту заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Число заразившихся коронавирусом в Петербурге уверенно растет. Местом обмена вирусами могли послужить переполненные из-за реформы Смольного автобусы.

Печальную статистку подтверждают последние данные оперштаба, из которых следует, что к 31 июля в городе выявили1596 новых случаев заболеваний коронавирусом, в то время как наканунебыло зафиксировано 1457. Отрицательные тенденции становятся очевидны.

Пока в стационаре находится уже свыше тысячи петербуржцев, в Смольном не торопятся принимать меры. Всего городеразвернуто 1309 коек для больных коронавирусом.

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При этом косвенным виновником заражений может служить стартовавшая в апреле транспортная реформа. Смольный решил упразднить 200 маршруток и выпустить на улицы социальные автобусы. Однако вместо комфорта чиновники создали пассажирам проблемы: петербуржцы вынуждены дольше стоять на остановке и ездить в переполненном транспорте, заражаясь от попутчиков COVID-19.