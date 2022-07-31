 

Транспортная реформа поспособствовала росту заболеваемости коронавирусом в Петербурге

31.07.2022, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Число заразившихся коронавирусом в Петербурге уверенно растет. Местом обмена вирусами могли послужить переполненные из-за реформы Смольного автобусы.

Печальную статистку подтверждают последние данные оперштаба, из которых следует, что к 31 июля в городе выявили1596 новых случаев заболеваний коронавирусом, в то время как наканунебыло зафиксировано 1457. Отрицательные тенденции становятся очевидны.

Пока в стационаре находится уже свыше тысячи петербуржцев, в Смольном не торопятся принимать меры. Всего городеразвернуто 1309 коек для больных коронавирусом.

 

Источник фото: PrntScrhttps://www.gov.spb.ru/covid-19/

При этом косвенным виновником заражений может служить стартовавшая в апреле транспортная реформа. Смольный решил упразднить 200 маршруток и выпустить на улицы социальные автобусы. Однако вместо комфорта чиновники создали пассажирам проблемы: петербуржцы вынуждены дольше стоять на остановке и ездить в переполненном транспорте, заражаясь от попутчиков COVID-19.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04.22 / Меркель высказалась о членстве Украины в НАТО

20.05.21 / Быстрая материализация желаний: какие способности выдают скрытую ведьму

25.01.22 / Игнорирует мачеху Брежневу и покоряет украинский “Голос”: какой растет младшая дочь Меладзе

01.02.22 / День рождения отношений по знаку зодиака: как дата знакомства влияет на судьбу пары (прогнозы астрологов)

14.05.22 / Мнение: Реверс российского газа в Польшу закрылся

28.03.22 / Актриса погорелого театра – Личное мнение

30.12.20 / Сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи поздравил с Новым годом слушателей их первого подкаста: аудио

25.12.21 / Мужчина купил дом под снос, но когда открыл гараж, его ждал сюрприз дороже самого дома

31.01.22 / Мнение: Фонд Эберта и Ельцин-Центр

26.05.22 / Мнение: Психологические консультации онлайн!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика