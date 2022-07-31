Россиянам планируют разрешить некоторые действия

29 июля сенатор Андрей Клишас во время выступления в Совете Федерации высказал революционную для российского права идею— он предложил разрешить россиянам совершать некоторые действия. По его словам, в стране появляется слишком много запретительных актов.

Чиновник напомнил, что УК часто пополняется новыми статьями, но никто не думает о том, что нужно ещё и разрешать населению что-то делать.

«Вы откройте новости, посмотрите, что о нас пишут— “В России запретят”, “В России хотят запретить”… Наш уголовный кодекс уже состоит из 445 статей, и растёт и ширится с каждым днём. С этим пора покончить! Я предлагаю принять федеральный закон “О разрешённых действиях”»,— заявил депутат на пленарном заседании.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, целью его принятия является повышение уровня правовой определённости— каждый россиянин сможет открыть всего один закон, и узнать, разрешены ли его действия или нет. Планируется также запретить устанавливать разрешённые действия в подзаконных нормативных актах и в законодательстве субъектов Федерации во избежание путаницы.

Единственная статья Уголовного кодекса, которую планируется оставить в результате такой реформы, будет устанавливать наказание за совершение всех действий, не предусмотренных ФЗ «О разрешённых действиях». Санкция предусматривает предупреждение, штраф от 5 тысяч до 2,4 миллионов рублей, исправительные работы на срок от 1 месяца до 2 лет, арест на срок от одного до шести месяцев, лишение свободы на срок от 1 года до 15 лет, либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией всего имущества либо без таковой.

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