Анатолий Чубайс попал в реанимацию

Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре, сообщила Ксения Собчак.

«Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей (Смирновой, женой Чубайса – прим. ВЗГЛЯД). Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. После этого Чубайс уехал из России.

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