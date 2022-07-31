 

Анатолий Чубайс попал в реанимацию

31.07.2022, 19:09, Новости дня
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Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре, сообщила Ксения Собчак.

«Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей (Смирновой, женой Чубайса – прим. ВЗГЛЯД). Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. После этого Чубайс уехал из России. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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