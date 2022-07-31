 

В Херсонской области назвали Украину «американской корпорацией»

31.07.2022, 19:09, Новости дня
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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина давно утратила независимость и превратилась в «американскую корпорацию».

«Никакой независимой Украины давно уже нет. Это иллюзия. Она с 2014 года после госпереворота превратилась в американскую корпорацию, а все органы власти представлены как американские частные компании, включая МВД и минобороны», – сообщил он РИА «Новости».

Стремоусов считает, что американцы воспринимали Украину как свою собственную территорию, на которой нет места самому украинскому народу.

«Украина давно не принадлежит украинцам, в ней давно выборы проводились без выбора. За украинский народ все решали за океаном», – заключил он.

Ранее в Кремле заявили, что жители освобожденных территорий Украины сами решат, какое будущее будет у их регионов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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