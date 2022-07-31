 

В Турции анонсировали обсуждение процесса отгрузки зерна с Украины

31.07.2022, 19:09, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабинета министров в понедельник процесс отгрузки зерна с Украины, сообщил гостелеканал TRT Haber.

«Кабинет министров соберется завтра (в понедельник) под председательством президента Эрдогана. Последняя ситуация с поставками зерна с Украины будет приоритетным вопросом повестки дня кабмина. Будет дана оценка последней ситуации с подписанным в Турции соглашением об отгрузке зерна между Турцией, РФ, Украиной и ООН. Также будут обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для достижения прекращения огня на Украине», – приводит сообщение телеканала РИА «Новости».

Уточняется, что также будет обсуждаться влияние шагов, предпринятых в борьбе с инфляцией.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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