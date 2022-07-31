 

Handelsblatt – ОЭСР признала, что богатые страны не выполняют свои обязательства по финансированию борьбы с изменением климата

31.07.2022, 18:35, Разное
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Развитые страны не выполнили свои финансовые обязательства перед развивающимися странами в области борьбы с изменением климата, следует из нового отчёта ОЭСР, пишет Handelsblatt. К 2020 году богатые страны обещали ежегодно выделять как минимум $100 млрд, однако в 2020 году на смягчение последствий изменения климата в более бедных странах было потрачено всего $83,3 млрд. По мнению африканских экспертов, у более богатых стран «нет денег», поскольку они озабочены другими проблемами, в первую очередь украинским кризисом.


AP

Богатые страны не выполнили свои финансовые обязательства перед развивающимися странами по содействию в достижении ими целей в области борьбы с изменением климата, следует из нового отчёта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К 2020 году развитые страны обещали ежегодно выделять как минимум $100 млрд, однако в 2020 году на борьбу с изменением климата в развивающихся странах было потрачено всего $83,3 млрд. Это на 4% больше, чем в предыдущем году, пишет Handelsblatt.

«Мы знаем, что необходимо приложить больше усилий», — признал генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман.

«Пока страны продолжают бороться с экономическими и социальными последствиями пандемии COVID-19 и конфликта на Украине, мы наблюдаем, как изменение климата приводит к широкомасштабным неблагоприятным последствиям и связанным с ними потерям и ущербу для природы и людей», — отметил Корман.

«Развитые страны должны продолжать расширять свои усилия в соответствии с обязательствами, взятыми ими в преддверии 26-й Конференции ООН по изменению климата, что будет означать, что цель — 100 миллиардов долларов — будет достигнута со следующего года. Это имеет решающее значение для укрепления доверия. Мы продолжим углублять наши многосторонние меры реагирования на изменение климата», — продолжил генсек ОЭСР.

План финансирования был утверждён в 2009 году. Развитые страны обязались совместно помочь более бедным странам в смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему, а также в сокращении выбросов парниковых газов. Деньги должны были поступать ежегодно до 2020 года, однако обещание так и не было выполнено.

Основными бенефициарами климатического финансирования в 2016–2020 годах стали развивающиеся страны Азии, получившие около 42% от общего объёма средств, за ними следуют сраны Африки (26%) и Южной Америки (17%). 43% климатического финансирования, мобилизованного развитыми странами для развивающихся стран в 2020 году, было направлено в страны с уровнем дохода ниже среднего, 27% — в страны с уровнем дохода выше среднего, 8% — в страны с низким уровнем дохода, а 3% — в страны с высоким уровнем дохода.

Харсен Ньямбе, глава отдела окружающей среды и борьбы с изменением климата Африканского союза заявил, что континент будет продолжать настаивать на том, чтобы обещание в конечном итоге было выполнено. Другие эксперты не столь уверены. Годвелл Нхамо, профессор климатических исследований Университета Южной Африки, считает, что у более богатых стран «нет денег», поскольку они озабочены другими проблемами, в первую очередь украинским кризисом. Он призывает к поиску новых источников финансирования для Африки, отмечает Handelsblatt.



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