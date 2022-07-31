Си Цзиньпин призвал всех китайских патриотов объединиться под руководством Коммунистической партии Китая

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал всех китайских патриотов объединиться под руководством Коммунистической партии Китая для возрождения Китая. Об этом было заявлено на конференции ЦК КПК по Единому фронту 29-30 июля.

Департамент информации и печати МИД КНР предоставил ТАСС стенограмму выступления китайского лидера. Си Цзиньпин заявил, что “огромные, беспрецедентные изменения” в мире ускорили его эволюцию.

По его словам, роль Объединенного фронта в обеспечении национального суверенитета, безопасности и интересов развития стала более важной. Он призвал Объединенный фронт “придерживаться направления китаизации религий страны”, более тесно сотрудничать с беспартийной интеллигенцией и включать “новые социальные слои”. 20-му съезду КПК, который состоится во второй половине этого года, должно быть отведено особое место. Поэтому Си Цзиньпин, скорее всего, сохранит свои посты генерального секретаря и председателя ЦК КПК.