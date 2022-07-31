 

Си Цзиньпин призвал всех китайских патриотов объединиться под руководством Коммунистической партии Китая

31.07.2022, 18:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал всех китайских патриотов объединиться под руководством Коммунистической партии Китая для возрождения Китая. Об этом было заявлено на конференции ЦК КПК по Единому фронту 29-30 июля.
Департамент информации и печати МИД КНР предоставил ТАСС стенограмму выступления китайского лидера. Си Цзиньпин заявил, что “огромные, беспрецедентные изменения” в мире ускорили его эволюцию.

По его словам, роль Объединенного фронта в обеспечении национального суверенитета, безопасности и интересов развития стала более важной. Он призвал Объединенный фронт “придерживаться направления китаизации религий страны”, более тесно сотрудничать с беспартийной интеллигенцией и включать “новые социальные слои”. 20-му съезду КПК, который состоится во второй половине этого года, должно быть отведено особое место. Поэтому Си Цзиньпин, скорее всего, сохранит свои посты генерального секретаря и председателя ЦК КПК.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.22 / Le Nouvel Observateur – «в отчаянном положении» — курс евро к доллару достиг 20-летнего минимума

02.08.20 / Отец Бритни Спирс прокомментировал обвинения в жестоком обращении с дочерью: “Вы понятия не имеете, что происходит”

26.07.22 / Самые успешные застройщики Новой Москвы

22.02.22 / За ночь восемь городов России лишились памятников Ленину

17.01.22 / Скандалы: Как поругались жи и ши

23.06.22 / Мнение: 16 лет в ЖЖ

02.12.20 / Саратову вернут историческое название «Дохлорыбовск»

20.05.21 / Все усилия насмарку, если на улице сыро: как сохранить гладкость волос в любую погоду (5 советов от парикмахера)

29.03.22 / Удивительнй случай телепортации произошел с семьей из Аргентины

18.11.21 / Александр Зельдович: «Нащупываем дно, которого нет»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика