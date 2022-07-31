В Праге Потапова потерпела поражение от российской теннисистки

Российская теннисистка Анастасия Потапова в воскресенье в Праге проиграла Марии Боусковой из Чехии.

Это был последний матч на турнире Женской теннисной ассоциации. Бускова посеяна восьмой. Потапова, которой 21 год и которая занимает 59-е место в рейтинге WTA, посеяна под седьмым номером.

На счету Потаповой всего один титул под эгидой WTA. Потапова выиграла турнир в Стамбуле, на котором она также вышла в финал турнира WTA в этом сезоне. Потаповой еще предстоит выйти в финал турнира Большого шлема. Ботакова, 24-летняя российская теннисистка, в настоящее время занимает 66-е место в мире. Для Ботаковой это первый титул WTA. В 2022 году она дошла до четвертьфинала на Уимблдоне, что стало ее наивысшим результатом на турнирах Большого шлема. Турнир в Праге относится к классификации WTA 250 и проводится на жестком покрытии. Призовой фонд составил более 251 тысячи долларов.