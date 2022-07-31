По данным суда, заместитель главы “Аэрофлота” находился в Израиле, когда его обвинили в мошенничестве

Подозреваемый в мошенничестве Андрей Панов (бывший заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу компании “Аэрофлот”) в настоящее время находится в Израиле.

В своей апелляционной жалобе на заочное решение об аресте Панова суд указал, что Панов в это время находится в Израиле. Полный текст постановления был получен ТАСС в воскресенье. Согласно постановлению, Чернышов предоставил органу предварительного следствия информацию о контактных данных Панова.

Среди них была информация об уголовном деле Панова и его нынешнем местонахождении в Израиле. В постановлении отмечается, что до выезда из РФ Панов находился под домашним арестом. Однако, как только Панов покинул территорию России, мера пресечения была изменена на заочный арест. Панов был объявлен в международный розыск как топ-менеджер.

Адвокатом была подана апелляция на заочный арест Панова. Однако Мосгорсуд постановил, что судебное дело открыто в связи с договором на разработку маркетинговой стратегии “Аэрофлота”, который Панов заключил в 2019 году с американской компанией Bain на сумму около 200 млн рублей. В настоящее время расследованием дела занимается Департамент МВД. Панову грозит до 10 лет лишения свободы и максимальный штраф в размере 1 000 000 рублей.