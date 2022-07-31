 

NASA возьмёт в штат сторонников теории плоской Земли

31.07.2022, 18:13, Разное
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Впервые в истории в управленческие структуры NASA войдут сторонники теории плоской Земли – об этом сообщил глава космического агентства Билл Нельсон. Он считает необходимым «пересмотреть устаревшие подходы и с уважением выслушать разные точки зрения».

Следуя принципам идеологического многообразия и пожеланиям высшего руководство страны, в NASA приняли историческое решение – включить в свои ряды представителей одной из популярных теорий заговора.

«Это поможет снизить нам напряжение в обществе, а также существенно пересмотреть наши подходы при подготовке следующих космических запусков», – заявил руководитель ведомства.

Управленческий аппарат NASA на первом этапе пополнится сразу семью специалистами, один из которых получит должность заместителя Нельсона. «Плоскоземельщиков» наделят правом блокирующего голоса при обсуждении проектов агентства. Речь идёт о новых космических аппаратах и определении координатов при полётах. 

На ближайшем заседании новые члены NASA намерены вынести на обсуждение целесообразность дальнейшей эксплуатации космодрома на мысе Канаверал.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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