 

Магазинам Финляндии разрешили закрываться на пару часов зимой из-за проблем с энергией

31.07.2022, 17:40, Новости дня
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Магазинам в Финляндии, возможно, придется закрываться на пару часов этой зимой из-за дефицита электроэнергии, информирует общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Ситуация зимой в энергетике Финляндии во многом зависит от запуска на полную мощность нового, третьего энергоблока АЭС «Олкилуото», который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре. Однако министр экономики Финляндии Мика Линтиля уверен в позитивном развитии событий, что станция начнет выработку полной мощности 1600 МВт уже в сентябре, информирует РИА «Новости».

«Этой зимой магазинам в Финляндии, возможно, придется поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии. При похолодании возможны отключения электроэнергии на несколько часов», – приводит YLE сообщение оператора магистральных электросетей Fingrid.

Как и многие страны ЕС, Финляндия планирует провести в августе кампанию по энергосбережению среди домохозяйств.

Ранее сообщалось, что промышленные предприятия Финляндии могут сократить производство при дальнейшем увеличении цен на природный газ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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