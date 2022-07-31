В США раскрыли, куда уходят выделенные Украине деньги

Средства Вашингтона, выделенные в качестве «помощи» Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, не достигнув получателя, сообщил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мы не должны забывать о деньгах. Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу», – цитирует его РИА «Новости».

Возвращенные обратно деньги оплачивают изготовление новой техники и вооружения на замену отправленного на Украину, объяснил Макгрегор, назвав эту схему «замкнутым кругом» и «жульничеством».

В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.

Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойда Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.

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