Мальчика насмерть придавило футбольными воротами в Пермском крае

В результате падения футбольных ворот в пермском Александровске погиб ребенок, возбуждено уголовное дело, информирует региональное управление СК России.

По данным ведомства, 30 июля на мальчика 2015 года рождения упали металлические ворота, которые уронили гулявшие рядом дети. Ребенок скончался от полученных травм. Инцидент произошел на детской площадке во дворе жилого дома в городе Александровске Пермского края. В соцсетях жители указывали, что футбольные ворота не были закреплены, передает РИА «Новости».

«По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в заброшенном здании во Владивостоке обнаружено тело 14-летнего ребенка, которого насмерть придавило упавшей плитой.

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