 

Кожевников – Молодые хоккеисты выиграли от перехода в “Спартак” после обмена Никишина

31.07.2022, 16:54, Разное
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Эта сделка оказалась выгодной для молодых хоккеистов СКА, которые перешли в “Спартак” в рамках обмена на защитника Александра Никишина. Александр Кожевников – двукратный олимпийский чемпион и многократный призер чемпионатов СССР, перешел в “Спартак” в воскресенье.
Ранее было объявлено, что серебряный призер Олимпийских игр Никишин также перешел в СКА. Спартак получил Никиту Седова в качестве защитника, а также нападающих Федора Скечкова и Никиту Чибрикова.

Также были отданы Павел Кукштель и Максим Кровяков. Права на нападающих Кирилла Маренко, Ивана Морозовых, Михаила Мальцевцева, Германа Рубцова перешли из клубных систем Санкт-Петербурга. Кровяков стал самым ценным игроком Молодежной хоккейной лиги и обладателем Кубка Харламова. Эта сделка была выгодной как для “Спартака”, так и для СКА. Кожевников заявил, что Никишин может стать звездой в будущем, если у него не будет травм. – “Спартак” должен усиливаться, и пять игроков лучше, чем один. У них больше всего шансов сыграть хорошо. Свечков, Чибриков хорошо играли в молодежной команде “Спартака”.

Если они будут усердно работать, то станут большим плюсом для “Спартака”. Они обкатаются в этом году и должны быть в форме к следующему году”, – сказал он. Никшин, которому сейчас 20 лет, был выбран “Каролиной” под 69-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2020 года. В прошлом сезоне российский игрок выступал в составе “Спартака” в Континентальной хоккейной лиге. Он сыграл в 49 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. В этих играх на его счету девять голов и пять результативных передач. Серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине Никишин завоевал в составе сборной РФ по хоккею.



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