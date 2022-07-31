 

Парижский “Нижний Новгород” сыграл вничью в матче РПЛ с ЦСКА, отыгравшись со счета 0:2

31.07.2022, 16:54, Разное
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Московский ЦСКА сыграл вничью 2:2 с нижегородским “Парижем” в выездном матче третьего тура “Мир – Российская премьер-лига”.
В составе ЦСКА голы забили Константин Кучаев (22) и Федор Чалов (14). Виктор Мендес, защитник московского ЦСКА, не смог сыграть, так как чилийский “Унион Эспаньола” (его бывший клуб) не предоставил ФИФА информацию, необходимую для выдачи международного трансферного сертификата, который позволил бы ему быть зарегистрированным для участия в российской Премьер-лиге.

28 июля пресс-служба ЦСКА пояснила о переходе Мендеса. Контракт с 22-летним игроком рассчитан на три года с возможностью продления. Саша Зделар (сербский полузащитник) стал еще одним дебютантом ЦСКА.

Он появился на поле на 77-й минуте. Армейцы завершили прошлый сезон в два раза сильнее “Нижнего Новгорода” – 2:0 и 1:1. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, набрав семь очков в трех турах. Париж НН занимает 13-е место, имея всего два очка. Воронежский “Факел” сыграет с ЦСКА 6 августа. На следующий день “Париж НН” примет “Сочи”.



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