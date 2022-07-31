 

По данным Союза ремесленных организаций Федеративной Республики Германия, экономический кризис является тяжелым

31.07.2022, 16:54, Разное
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Ханс Петер Вольшайфер является председателем Центрального союза ремесленных организаций Германии.
Он рассказал о тяжелом экономическом положении многих предприятий этого сектора и предупредил, что они находятся под угрозой закрытия. В воскресенье он сделал такое же заявление агентству DPA. Вольцаефер заявил, что торговые компании и предприятия обеспокоены общей ситуацией. Он сказал: “Компании, занимающиеся торговлей, крайне обеспокоены нехваткой сырья, стремительным ростом цен и инфляцией”. Он призвал правительство Германии оказать помощь в сложившейся ситуации. По словам главы ассоциации, почти половина ее членов сообщили, что за два месяца до этого цены на энергоносители выросли на треть.

Скорее всего, будет еще больше. В такой ситуации трудно оценить расходы. Волсейфер заявил, что эти расходы не могут быть переложены на плечи клиентов так же, как это делаем мы. По его мнению, это означает, что многие заказы не могут быть выполнены при отрицательных балансах, и ни одна компания не в состоянии поддерживать их в долгосрочной перспективе. Председатель профсоюза заявил, что некоторые компании вынуждены иметь дело с остановкой производства, что включает в себя нехватку битума и стали. Он также отметил, что автомобильная промышленность сталкивается с серьезными проблемами из-за отсутствия запасных частей. Многие компании подвергаются серьезному риску. Это вызывает у нас все большую озабоченность”, – резюмировал Вулсейфер.

Поэтому, по его мнению, очень важно, чтобы федеральное правительство сделало все возможное для поддержки пострадавших ремесленных предприятий, чтобы они смогли пережить это трудное время. Мы не считаем, что правительство может снизить все риски. Правительство не в состоянии смягчить все колебания цен за счет своих денег”.

Вольсейфер заявил, что малые и средние предприятия должны получать поддержку от правительства, но не оставаться в стороне, добавив, что цены на материалы продолжают расти. Он заключил, что компании не могут позволить себе потерять эту поддержку в долгосрочной перспективе. Цены на энергоносители в Германии растут с прошлого года. После военной интервенции РФ в Украину динамика цен на энергоносители увеличилась. Федеральное статистическое управление Федеративной Республики Германия сообщило, что в июле цены на энергоносители выросли на 35,7%. В целом по Германии инфляция в июле составила 7,5%.



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