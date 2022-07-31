Ирландия пообещала приютить украинских беженцев на спортивных объектах
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Департамент спорта Ирландии связался со спортивными организациями с просьбой разместить украинских беженцев, информирует телерадиокомпания RTE.
«Департамент спорта подтвердил, что связывался со спортивными организациями, чтобы узнать, есть ли какие-либо доступные спортивные объекты для размещения украинских беженцев на краткосрочной основе», – говорится в сообщении телерадиокомпании, передает РИА «Новости».
Согласно ведомству, организации положительно отреагировали на этот запрос.
В Ирландию уже прибыли более 43 тыс. граждан Украины, ожидается, что этот показатель к середине августа достигнет 50 тыс.
Ранее газета Irish Times сообщала, что Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный ирландский центр приема беженцев Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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