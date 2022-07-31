Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге

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31.07.2022, 16:18, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин, который сегодня принял парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, посетил Петропавловский собор.

В соборе Путин побывал после подписания указа об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота РФ в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Глава государства поставил свечку, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, в воскресенье президент РФ Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота.

Новая Морская доктрина определяет основные угрозы для безопасности Российской Федерации. В их числе указан стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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