 

Роскосмос показал кадр со спутника с изображением парада в День ВМФ

31.07.2022, 16:18, Новости дня
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Госкорпорация Роскосмос опубликовала снимок военно-морского парада в Балтийске, который сделали из космоса российским спутником «Канопус-В».

Парад прошел в акватории Калининградского морского канала – традиционном месте проведения военно-морского парада и военно-спортивного праздника в День ВМФ, передает ТАСС.

Парадную линию в этом году составили флагман флота эскадренный миноносец «Настойчивый», сторожевой корабль «Неустрашимый», малый противолодочный корабль «Калмыкия», судно связи «Федор Головин», малый ракетный корабль «Серпухов», ракетный катер «Заречный», пограничный сторожевой корабль «Надежный», рейдовый тральщик «Василий Поляков», катер связи «Андрей Первозванный».

В воскресенье для участия в параде в Кронштадт прибыл президент РФ Владимир Путин. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей.

Путин поблагодарил действующих матросов и офицеров за мужество, отвагу, преданность отчизне и народу, поздравив их и всех россиян с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Он также сообщил, что первым носителем гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» станет фрегат «Адмирал Горшков», и утвердил Морскую доктрину России.

Путин, говоря о принятом документе, указал, что в новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России. По его словам, ВМФ РФ готов молниеносно ответить всем, кто посягнет на суверенитет и свободу России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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