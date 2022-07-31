 

Для заботы об экологии в Воркуте перестанут асфальтировать дороги

31.07.2022, 15:33, Разное
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Городские власти Воркуты, сославшись на данные Росстата, где город назван одним из самых экологически неблагополучных в России, и требования эко-активистов, сообщили о полном прекращении дорожных работ сроком на пять лет. По их мнению, укладка асфальта является наиболее вредным процессом для экологии и здоровье горожан.

«Я полностью согласен с мнением экологов о вреде работ по укладке асфальта. Это не только пыль, шум и плохой воздух, но и огромные средства из муниципального бюджета. А ведь их можно потратить на другие социальные статьи расходов. Горожане смогут заняться здоровьем – пересесть на велосипеды или на лодки и байдарки, когда в городе идёт дождь», – отметил заммэра Василий Бутусов.

Средства, запланированные на дорожный ремонт, будут перенаправлены на благоустройство. В мэрии подчеркнули, что планируют реконструировать все тротуары. На них заменят асфальт на плитку. Эта технология укладки является экологически благоприятной. 

«Через год вы наш город не узнаете. Да, дорог с твёрдым покрытием практически не будет, но зато тротуары будут лучшими в стране», – заключил чиновник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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