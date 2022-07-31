При столкновении ставропольского микроавтобуса с легковым автомобилем погибли пять человек

Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с автомобилем в районе Светлограда Ставропольского края.

В 13:05 утра на 502-м км автотрассы Астрахань-Ставрополь произошло столкновение микроавтобуса “Газель” и автомобиля. В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По данным агентства, десять человек получили травмы, среди них один ребенок. Пять человек погибли, один из них – ребенок”. Пятеро пострадавших были доставлены в больницу. В ликвидации аварии принимали участие 17 человек и 7 автомобилей.