 

Синоптики прогнозировали сильную жару на юге и высокую вероятность лесных пожаров

31.07.2022, 15:25, Разное
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Французские синоптики предупредили, что на юге Франции будет жара и сильная засуха.
Метеорологическая служба “Метео-Франс” заявила в воскресенье, что существует высокая вероятность лесных пожаров в Окситании и Провансе из-за экстремальной жары и ветра.

Синоптики сообщили, что в ближайший час в юго-восточных регионах температура достигнет 37° по Цельсию. В понедельник метеорологи ожидают температуру до 39° по Цельсию в этом районе Франции. Метео-Франс сообщило, что “во Франции новая волна тепла, которая сохранится в течение ближайших нескольких дней”. В Париже в течение следующей недели температура воздуха составит 36° C. По словам метеорологов, высокие температуры будут сопровождаться сильной засухой. Так было во Франции в течение июля. По его словам, с 1 по 25 июля Франция получила в среднем 8 мм осадков, что является крайне низким показателем для этого периода времени. Метео-Франс признало июль 2020 года самым засушливым месяцем во Франции до настоящего времени.

Засуха вызвала нехватку воды в 83 департаментах Франции. Во многих районах жителям рекомендуют сократить потребление воды для мытья автомобилей, полива растений и наполнения бассейнов. Париж упоминается в этих ограничениях. Париж также находится в этой зоне, где в 60 муниципалитетах произошло серьезное падение уровня воды. Этот район потерял более 20 000 гектаров леса из-за пожаров, продолжавшихся более 10 дней.



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