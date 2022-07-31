Правительство увеличило квоту на экспорт черных металлов и металлолома

Правительство РФ до конца продлило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы ЕАЭС. Как рассказали в пресс-службе кабинета министров, квота составит 1,35 млн тонн.

Квота будет действовать до 2022 года. Согласно новому постановлению, квота составит 1 350 000 тонн. Кабмин пояснил, что пошлина на металл, экспортируемый из пределов квоты, составит 5%, но не менее EUR100 за тонну, а если металл превышает EUR290 за тонну, то 5%, но не ниже EUR100 за тонну, затем 5%, но не ниже EUR100 за десяток. В сообщении говорится, что данное решение было принято с целью обеспечения стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургического сектора в ответ на санкции со стороны недружественных стран. В сообщении также упоминается, что правительство ввело временные экспортные пошлины в 2021 году на цветные и черные металлы, чтобы компенсировать рост мировых цен. Это позволило правительству снизить влияние внешних условий на внутренний рынок, скорректировать цены на сырье и обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.