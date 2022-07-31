 

Правительство увеличило квоту на экспорт черных металлов и металлолома

31.07.2022, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство РФ до конца продлило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы ЕАЭС. Как рассказали в пресс-службе кабинета министров, квота составит 1,35 млн тонн.
Квота будет действовать до 2022 года. Согласно новому постановлению, квота составит 1 350 000 тонн. Кабмин пояснил, что пошлина на металл, экспортируемый из пределов квоты, составит 5%, но не менее EUR100 за тонну, а если металл превышает EUR290 за тонну, то 5%, но не ниже EUR100 за тонну, затем 5%, но не ниже EUR100 за десяток. В сообщении говорится, что данное решение было принято с целью обеспечения стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургического сектора в ответ на санкции со стороны недружественных стран. В сообщении также упоминается, что правительство ввело временные экспортные пошлины в 2021 году на цветные и черные металлы, чтобы компенсировать рост мировых цен. Это позволило правительству снизить влияние внешних условий на внутренний рынок, скорректировать цены на сырье и обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01.22 / Экономист Илларионов призвал Украину готовиться к остановке транзита газа

14.01.22 / Мнение: Бесплатная медаль

17.12.21 / И ни к чему ломать голову над замысловатым нейл-артом: новогодний маникюр, который подойдет под любой наряд

19.05.21 / Как сделать для детей симпатичные ремни на лето. Способ очень простой и экономный: берем на заметку

18.08.21 / Муж Скарлетт Йоханссон Колин Жост подтвердил ее беременность

22.07.22 / В Кировской области оказали помощь ребенку, выпавшему из окна

18.04.22 / Мнение: Красное знамя вернулось на завод Ильича

08.09.20 / Затерянные во времени

14.02.22 / Мнение: О далеко идущих планах Рамзана Кадырова

25.06.22 / “Рядом с такой женщиной тяжело”: ревнивую скандалистку Волочкову обрекли на шатания по мужикам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика