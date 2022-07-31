 

В ДНР назвали применение мин «Лепесток» актом терроризма с украинской стороны

31.07.2022, 14:50, Новости дня
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Применение мин «Лепесток» со стороны украинских военных является актом терроризма, сообщил председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Бидевка.

«Действия украинских властей и вооруженных формирований грубо нарушают нормы международного права, фактически являясь проявлениями акта терроризма в отношении гражданского населения. Иначе говоря, эти действия имеют четкие признаки военного преступления, потому должны получить соответствующую оценку военного трибунала», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Бидевка добавил, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации.

Спикер отметил, что Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались».

«Соответственно, страна нарушила свои обязательства и по Оттавской конвенции, согласно которой запасы ПФМ-1 и ряд других противопехотных мин должны были быть уничтожены, и по Женевской конвенции о защите гражданского населения, поскольку дистанционная постановка мин на территории населенного пункта должна рассматриваться как применение неизбирательного оружия», – резюмировал Бидевка.

В воскресенье в ДНР заявили, что в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток».

Ранее сообщалось, что для оперативного уничтожения противопехотных мин «Лепесток», появившихся в Донецке после обстрела города ВСУ, используется бронетехника, устойчивая к детонации боеприпасов небольшой мощности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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