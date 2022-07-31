 

Адмирал объяснил значение нового Корабельного устава для ВМФ

31.07.2022, 14:50, Новости дня
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Подписание Корабельного устава ВМФ президентом страны – уникальный случай, это повышает значение флота для всей обороноспособности страны, сообщил бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.

«То, что устав утвердил своим указом президент [Владимир Путин], – это, конечно, явление новое совершенно, потому что раньше Корабельный устав утверждался на уровне Главкомата и министерства обороны», – сказал Попов в беседе с РИА «Новости».

Он уточнил, что это подняло статус устава и в целом значимости ВМФ в обороне государства. Также это стало важнейшим фактором в правовом и смысловом значении для ВС России.

Напомним, в воскресенье президент РФ Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота.

Новая Морская доктрина определяет основные угрозы для безопасности Российской Федерации. В их числе указан стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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