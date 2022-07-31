Адмирал объяснил значение нового Корабельного устава для ВМФ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Подписание Корабельного устава ВМФ президентом страны – уникальный случай, это повышает значение флота для всей обороноспособности страны, сообщил бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.
«То, что устав утвердил своим указом президент [Владимир Путин], – это, конечно, явление новое совершенно, потому что раньше Корабельный устав утверждался на уровне Главкомата и министерства обороны», – сказал Попов в беседе с РИА «Новости».
Он уточнил, что это подняло статус устава и в целом значимости ВМФ в обороне государства. Также это стало важнейшим фактором в правовом и смысловом значении для ВС России.
Напомним, в воскресенье президент РФ Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота.
Новая Морская доктрина определяет основные угрозы для безопасности Российской Федерации. В их числе указан стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет