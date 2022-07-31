В Кремле анонсировали совещание Путина по металлургии
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Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса 1 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.
«1 августа В.В. Путин проведет в режиме видео-конференц-связи совещание по вопросам развития металлургического комплекса России. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России.
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