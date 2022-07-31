Пожары унесли жизни более 30 человек на Мадагаскаре из-за бандитов

На Мадагаскаре по меньшей мере 32 человека погибли в результате пожаров, устроенных бандитами. Леон-Жан-Ришар Ракутунирина был министром национальной обороны острова.

Как пишет Reuters, он заявил, что в субботу бандиты подожгли дома в Анказобе (75 километров от столицы Антананариву). Среди жертв есть женщины и дети. Ракутунирина заявил, что бандиты принадлежат к преступной группировке Дахало, которая в основном ворует скот у фермеров.

По словам главы Минобороны, в регион были направлены сотрудники правоохранительных органов для поимки поджигателей и привлечения их к ответственности.