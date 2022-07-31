 

Пожары унесли жизни более 30 человек на Мадагаскаре из-за бандитов

31.07.2022, 14:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Мадагаскаре по меньшей мере 32 человека погибли в результате пожаров, устроенных бандитами. Леон-Жан-Ришар Ракутунирина был министром национальной обороны острова.
Как пишет Reuters, он заявил, что в субботу бандиты подожгли дома в Анказобе (75 километров от столицы Антананариву). Среди жертв есть женщины и дети. Ракутунирина заявил, что бандиты принадлежат к преступной группировке Дахало, которая в основном ворует скот у фермеров.

По словам главы Минобороны, в регион были направлены сотрудники правоохранительных органов для поимки поджигателей и привлечения их к ответственности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08.20 / Странное молчание России

29.07.22 / Как же повезло Юле! – Личное мнение

06.07.22 / Мнение: О горечи поражения: Россия — всё? Кому это выгодно?

31.05.21 / В Махиндре наблюдается незначительный рост спроса на бензиновые варианты

24.03.22 / «С 8 утра до обеда — ни одного заказа»

28.08.20 / 10 смертельно опасных цветов

06.07.22 / Мощи, которые две недели возили по России, оказались учебными

08.07.20 / Россия сменила сирийские войска на крупном нефтяном месторождении в Дейр-эз-Зоре

14.03.22 / Скандалы: Юристы Пригожина констатировали крах правовой системы Великобритании из-за русофобии

17.07.20 / Канье Уэст, подвинься: Меган Маркл планирует баллотироваться в президенты США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика