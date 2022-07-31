 

Десять человек были эвакуированы с севшего на мель волгоградского судна

31.07.2022, 14:03, Разное
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Десять человек были эвакуированы с судна, севшего на мель в Волгограде, пишет администрация Волгоградской области.
Вызов о помощи был сделан в ночь с 30 на 31 июля по единому номеру телефона 112 В Тракторозаводском районе Волгограда на мель сел 16-тонный катер. Аварийно-спасательная служба Волгоградской области передала сигнал в Тракторозаводский поисково-спасательный отряд. “Специалисты оперативно эвакуировали с судна пассажиров, экипаж и команду”, – заявили в управлении. Там также указали, что было эвакуировано 10 человек, в том числе 5 детей в возрасте до двух лет.

В региональном комитете защиты населения заявили, что экстренная эвакуация проводилась на борту “Немана”, который пилотировал Евгений Борханов, начальник Тракторозаводского ПСП. На всю операцию ушло чуть больше часа. Эвакуация была завершена менее чем за час. Судно с отмели не снимали. После прибытия воды оно встанет на ноги.



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