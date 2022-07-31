 

За один день в Москве 22 человека попали в больницу с коронавирусом

31.07.2022, 14:03, Разное
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Стопкоронавирус.рф сообщил, что за последние 24 часа в Подмосковье отмечен рост случаев заболевания коронавирусом на 1258 человек.
По информации портала, за этот период никто не погиб. 21 человек был госпитализирован, а 699 из тех, кто получил травмы, выздоровели.
За день до этого в этом районе заразились 1 309 человек.



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