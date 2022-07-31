За один день в Москве 22 человека попали в больницу с коронавирусом

Стопкоронавирус.рф сообщил, что за последние 24 часа в Подмосковье отмечен рост случаев заболевания коронавирусом на 1258 человек.

По информации портала, за этот период никто не погиб. 21 человек был госпитализирован, а 699 из тех, кто получил травмы, выздоровели.

За день до этого в этом районе заразились 1 309 человек.