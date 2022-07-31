«Единая Россия» доставила гумпомощь в Харьковскую область

В город Изюм и поселок городского типа Белый Колодец в Харьковской области доставили гуманитарную помощь, местным жителям передали строительные материалы, бытовую химию, средства личной гигиены и продуктовые наборы.

В Изюм привезли строительные материалы, так как город сильно пострадал от обстрелов ВСУ, которые продолжаются до сих пор, сообщается на сайте «Единой России».

Поврежденные жилые дома, аптеки, магазины, административные здания начинают ремонтировать.

Также в партийный центр помощи в Изюме поступило 12 тонн бытовой химии и средств личной гигиены. Они востребованы в местных больницах и ПВР.

В Белом колодце волонтеры гумцентра «Единой России» совместно с бойцами Военной полиции раздали более 800 продуктовых наборов.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов.

На Донбассе и освобожденных территориях работает 31 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников.

Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.

В партийных центрах помощи можно подать заявку на поиск родственников и получить сообщение от них при регистрации – волонтеры проверяют по базе наличие совпадений и передают людям контактную информацию. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходит около 10 тыс. человек.

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