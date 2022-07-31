СМИ: В Нидерландах начали запасаться дровами из-за роста цен на газ

Высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов, пишет газета Volkskrant.

По данным газеты, дрова в Нидерландах становятся дефицитным товаром, цены на них растут, так как люди начали массово закупать их к зиме из-за роста цен на газ, передает РИА «Новости».

Один из поставщиков дров Дэвид Вундеринк опасается, что в середине лета у него могут закончиться дрова из-за ажиотажа, вызванного растущими ценами на газ. По его словам, обычно его клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.

Новая политика сбыта государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer и проблемы с поставками из-за ситуации в Украине также создали сложности для поставщиков дров. Staatsbosbeheer больше не поставляет голландские деревья на дрова, потому что при сжигании бревен выделяется углекислый газ.

Между тем, поставки дров из стран Восточной Европы в этом году также сократились из-за последствий украинского конфликта и торговых запретов.

Все это влияет на стоимость дров: теперь они стоят на 50 евро дороже, чем в прошлом году.

Накануне оператор шведских электросетей Svenska kraftnаt предупредил о возможности отключений электроэнергии ближайшей зимой.

Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам.

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