 

Сотрудники «Сима-Ленда» устроили торжественный митинг в честь запуска российского предприятия по производству гвоздей

31.07.2022, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Более 5 тысяч работников компании «Сима-Ленд» стали участниками флешмоба, посвящённого открытию предприятия по производству гвоздей из полностью отечественных материалов. Мероприятие проходило на территории парковки одного из торговых центров Екатеринбурга.

По мнению собравшихся, Россия в очередной раз подтвердила свою силу, самостоятельность и высокую адаптивность к иностранным санкциям.

– Мы – Россия! Хотя пиндосы и ввели все возможные санкции против нас, но с голоду умирают они, а наша промышленность процветает. За кратчайшие сроки мы смогли наладить крупное производство и в очередной раз показали Западу, кто великая держава, а кто оболваненные дуралеи, – отметил директор «Сима-Ленда» Андрей Симановский.

Отметил позитивные тенденции в российской промышленности и клининг-менеджер компании Бахтияр Бронисламов.

– Какое же счастье, что я дожил до того момента, когда наше государство снова идёт в сторону СССР. Пока предстоит ещё много работы, но от гвоздей до «Москвича» не так далеко. Ещё бы врагов всех зачистить, вообще заживём, – сказал он.

После завершения митинга сотрудники компании выстроились в виде огромного гвоздя. Участники держали в руках плакаты цветов национального флага.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03.22 / Кристен Стюарт в “голом” платье и Шарлиз Терон на международном фестивале в Санта-Барбаре

11.02.22 / Политолог Брутер: Путин попросил Запад не вести себя как стервятник

10.04.21 / 12 апреля в павильоне «Космос» на ВДНХ откроется выставка-продажа «Деликатесы Камчатки»

05.03.21 / Скандалы: Maza без мазы

30.12.21 / Мнение: Круглосуточная эвакуация

31.07.22 / Мнение: Американские провокации на Тайване

09.03.22 / Юлия Савичева: 10 коротких вопросов

21.05.22 / “Туалетные истории”: Застрявшую на унитазе Клаву Коку макнули лицом в нечистоты

07.02.22 / Леонид Агутин похвастался творческим талантом дочери Елизаветы

17.06.22 / Глава “Росатома” рассказал об экологических проектах госкорпорации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика