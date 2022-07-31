Сотрудники «Сима-Ленда» устроили торжественный митинг в честь запуска российского предприятия по производству гвоздей

Более 5 тысяч работников компании «Сима-Ленд» стали участниками флешмоба, посвящённого открытию предприятия по производству гвоздей из полностью отечественных материалов. Мероприятие проходило на территории парковки одного из торговых центров Екатеринбурга.

По мнению собравшихся, Россия в очередной раз подтвердила свою силу, самостоятельность и высокую адаптивность к иностранным санкциям.

– Мы – Россия! Хотя пиндосы и ввели все возможные санкции против нас, но с голоду умирают они, а наша промышленность процветает. За кратчайшие сроки мы смогли наладить крупное производство и в очередной раз показали Западу, кто великая держава, а кто оболваненные дуралеи, – отметил директор «Сима-Ленда» Андрей Симановский.

Отметил позитивные тенденции в российской промышленности и клининг-менеджер компании Бахтияр Бронисламов.

– Какое же счастье, что я дожил до того момента, когда наше государство снова идёт в сторону СССР. Пока предстоит ещё много работы, но от гвоздей до «Москвича» не так далеко. Ещё бы врагов всех зачистить, вообще заживём, – сказал он.

После завершения митинга сотрудники компании выстроились в виде огромного гвоздя. Участники держали в руках плакаты цветов национального флага.

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