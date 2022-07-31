Президента Ирландии призвали прояснить позицию по украинскому конфликту после письма жены

На сайте президента Ирландии было опубликовано письмо жены главы государства, в котором Сабина Хиггинс заявила, что мир должен убедить лидеров РФ и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, «согласиться на прекращение огня и переговоры», пишет The Independent. Этим письмом Хиггинс навлекла на себя критику ирландских парламентариев, которые призвали президента Майкла Хиггинса заявить о «решительной поддержке Украины».



АР

Президента Ирландии Майкла Хиггинса призвали выступить с заявлением и прояснить позицию относительно российской спецоперации на Украине, после того как его жена Сабина Хиггинс написала письмо в газету The Irish Times, в котором изложила своё видение конфликта, сообщает The Independent.

В письме Хиггинс выступила с критикой предыдущей редакционной статьи о конфликте, заявив, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока мир «не убедит президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и переговоры».

Однако то, что жена президента, похоже, дала равнозначную оценку действиям Москвы и Киева, не устроило ирландских парламентариев. Политики призвали главу государства заявить о «решительной поддержке Украины» и выступить против «российской агрессии».

Депутат от партии Fianna Fáil Малкольм Бирн назвал «ужасным» тот факт, что письмо впоследствии было опубликовано на официальном сайте президента Ирландии. По его словам, Хиггинс «имеет право на своё личное мнение и право выражать его», однако решение опубликовать письмо на сайте президента «вызывает серьёзные вопросы».

Сенатор от партии Fine Gael Джон Макгахон заявил, что взгляды Сабины Хиггинс «совершенно не совпадают со взглядами ирландского народа» и назвал письмо «неуместным, бесполезным и отвратительным». Макгахон осудил супругу президента за «молчаливое одобрение» российского правительства.

Как отмечает The Independent, сам глава Ирландии пока никак не прокомментировал ситуацию.