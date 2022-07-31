Прокремлевский колумнист Spiegel – Шрёдер не заслуживает порицания от немцев за переговоры с Москвой

Из-за своих связей с Россией экс-канцлер Герхард Шрёдер стал изгоем немецкой политики, как Ким Чен Ын — мировой, пишет колумнист Der Spiegel Маркус Фельденкирхен. Его поездки в Москву «без стеснения» высмеиваются, а возмущение его поведением не имеет границ. При этом зачастую, как считает автор, игнорируется то обстоятельство, что Шрёдер был «самоотверженным и смелым канцлером». Тот факт, что он использует возможность вести переговоры с Кремлём, заслуживает похвалы.



AP

Не стоит говорить, что Герхард Шрёдер неисправим. Судя по всему, бывший канцлер всё-таки извлёк уроки из своей неудачной поездки в Москву в марте, через две недели после начала российской спецоперации на Украине, пишет колумнист Der Spiegel Маркус Фельденкирхен.

На этой неделе он вновь вернулся в Москву. На этот раз инкогнито, как секретный агент, без сопровождения СМИ. «Если бы корреспондент N-TV случайно не наткнулся на него недалеко от Кремля, мы бы, наверное, ничего не знали о его поездке и по сей день», — отмечает Фельденкирхен.

Основная разница с мартовским «визитом к Путину» заключалась в том, что его жена Со Ён Шрёдер-Ким осталась дома. В марте, в те часы, когда её муж, по всей видимости, разговаривал с президентом России, она выложила в Instagram* фотографию, которая была бы «слишком нелепой даже для некоторых жён футболистов»: на ней Шрёдер-Ким стоит «в позе молящейся Мадонны перед окном отеля Kempinski, а на заднем плане виднеется Кремлевская стена». Посыл: «Надеюсь, мой Герд принесёт оттуда мир!»

На этот раз никто не стал завышать ожидания. «Я здесь в отпуске на пару дней, — заявил Шрёдер, когда его застал врасплох корреспондент N-TV в российской столице. — Москва — прекрасный город». У него всегда было чувство юмора.

Возмущение из-за поведения бывшего канцлера в очередной раз не имело границ. «Герхард Шрёдер сейчас в Германии — то же самое, что и Ким Чен Ын в мировой политике, — изгой. Опальный. Интенсивность, с которой его порицают, я считаю чрезмерной, как и желание, чтобы он всё потерял: сначала своё почётное членство в наблюдательном совете футбольного клуба «Ганновер 96», затем бюро экс-канцлера, а теперь ещё и партийный билет СДПГ», — подчёркивает автор статьи.

При этом зачастую игнорируется то обстоятельство, что Шрёдер был «самоотверженным и смелым канцлером». Что у него «хватило дерзости выступить против войны в Ираке». Что он был «готов рискнуть своей должностью ради своих убеждений». В его послужном списке есть «нечто большее, чем просто близость к Владимиру Путину».

На самом деле самая большая ошибка Шрёдера заключалась не в том, что он выступал за германо-российское энергетическое партнёрство. Так делали и многие другие «важные немцы»: «Привет святой Ангеле!» — пишет колумнист.

Он не должен был извлекать личную выгоду из своих убеждений вскоре после окончания срока полномочий. Его ошибка состоит и в том, что он не отказался от своих должностей в российских энергетических компаниях сразу после начала украинского кризиса.

Конечно, можно «без стеснения высмеивать» поездки Шрёдера в Москву. «Но даже если вероятность того, что он своими переговорами чего-то добьётся, будь то увеличение поставок газа или прекращение боевых действий, очень мала, мне кажется, хорошо, что он действительно использует возможность вести переговоры, что он хотя бы пытается оказать влияние на Путина. В любом случае в Кремле он ничего уже не сломает. Сломать ещё сильнее можно только его самого — руками толпы злопыхателей на родине», — резюмирует колумнист Der Spiegel Маркус Фельденкирхен.

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