 

Следствие определит причины смерти водителя коммерческого автобуса

31.07.2022, 12:42, Разное
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В воскресное утро, 31 июля, на улице Озерная, 37А произошло ЧП с водителем коммерческого перевозчика ООО “Стартранс”. Мужчину обнаружили на конечной остановке в салоне автобуса.

Водитель не подавал признаков жизни. На место прибыли городские оперативные службы.

“Причины смерти устанавливаются правоохранительными органами, ведется расследование”, – сообщили в Департаменте транспорта.

По данным РЕН-ТВ, мужчине зажало голову дверьми автобуса.



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