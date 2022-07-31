Следствие определит причины смерти водителя коммерческого автобуса

В воскресное утро, 31 июля, на улице Озерная, 37А произошло ЧП с водителем коммерческого перевозчика ООО “Стартранс”. Мужчину обнаружили на конечной остановке в салоне автобуса.

Водитель не подавал признаков жизни. На место прибыли городские оперативные службы.

“Причины смерти устанавливаются правоохранительными органами, ведется расследование”, – сообщили в Департаменте транспорта.

По данным РЕН-ТВ, мужчине зажало голову дверьми автобуса.