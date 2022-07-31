 

ВСУ обстреляли промзону Энергодара рядом со складами с гумпомощью

31.07.2022, 12:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские военные провели обстрел промышленной зоны Энергодара, снаряды упали недалеко от складов с гуманитарной помощью, сообщили в администрации города.

«Ранним утром артиллерийские подразделения ВСУ обстреляли территорию промзоны на окраине Энергодара. В результате очередного акта агрессии повреждения получило ограждение и складское помещение. Важно отметить, что в непосредственной близости от места разрыва боеприпаса расположены склады хранения гуманитарной помощи для жителей города», – цитирует сообщение администрации ТАСС.

Ранее в воскресенье украинские военные обстреляли речной терминал в Каменке-Днепровской в Запорожской области. В результате атаки были повреждены силосы хранения зерна с хранящимся на них зерном кукурузы и ячменя.

Власти Энергодара отмечали, что терминал приема зерновых и масличных культур относится к социально значимым объектам региона. На него привозили зерно с фермерских хозяйств. Остановка терминала может спровоцировать гуманитарную катастрофу в области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02.22 / Силы территориальной обороны Украины сформировали на 70%

02.01.22 / Тренер «молодежки» заявил об отсутствии дыма на борту самолета

11.08.20 / Российские ученые занялись изучением древних животных

15.10.20 / Новый план разминирования и открытие новых пунктов пропуска в Луганской области. Состоялся очередной раунд переговоров по Донбассу

08.12.21 / ГСЧС проверила состояние гражданских бомбоубежищ в Киеве

08.02.22 / Макрон: Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию на Украине

11.12.20 / Ученые предупреждают об опасности кошачьих царапин

05.04.21 / Mazda подняла цены на кроссовер CX-30 в РФ на 15 – 24 тысяч рублей

10.09.21 / Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной

02.04.21 / Michelle Andrade презентовала испано-английский альбом и клип на лид-сингл. Аудио, видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика