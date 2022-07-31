ВСУ обстреляли промзону Энергодара рядом со складами с гумпомощью

Украинские военные провели обстрел промышленной зоны Энергодара, снаряды упали недалеко от складов с гуманитарной помощью, сообщили в администрации города.

«Ранним утром артиллерийские подразделения ВСУ обстреляли территорию промзоны на окраине Энергодара. В результате очередного акта агрессии повреждения получило ограждение и складское помещение. Важно отметить, что в непосредственной близости от места разрыва боеприпаса расположены склады хранения гуманитарной помощи для жителей города», – цитирует сообщение администрации ТАСС.

Ранее в воскресенье украинские военные обстреляли речной терминал в Каменке-Днепровской в Запорожской области. В результате атаки были повреждены силосы хранения зерна с хранящимся на них зерном кукурузы и ячменя.

Власти Энергодара отмечали, что терминал приема зерновых и масличных культур относится к социально значимым объектам региона. На него привозили зерно с фермерских хозяйств. Остановка терминала может спровоцировать гуманитарную катастрофу в области.

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