ВСУ обстреляли промзону Энергодара рядом со складами с гумпомощью
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Украинские военные провели обстрел промышленной зоны Энергодара, снаряды упали недалеко от складов с гуманитарной помощью, сообщили в администрации города.
«Ранним утром артиллерийские подразделения ВСУ обстреляли территорию промзоны на окраине Энергодара. В результате очередного акта агрессии повреждения получило ограждение и складское помещение. Важно отметить, что в непосредственной близости от места разрыва боеприпаса расположены склады хранения гуманитарной помощи для жителей города», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Ранее в воскресенье украинские военные обстреляли речной терминал в Каменке-Днепровской в Запорожской области. В результате атаки были повреждены силосы хранения зерна с хранящимся на них зерном кукурузы и ячменя.
Власти Энергодара отмечали, что терминал приема зерновых и масличных культур относится к социально значимым объектам региона. На него привозили зерно с фермерских хозяйств. Остановка терминала может спровоцировать гуманитарную катастрофу в области.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет