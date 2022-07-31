Глава Минфина Германии предложил отказаться от газа в производстве электроэнергии

Необходимо прекратить использование газа для выработки электроэнергии в связи с сокращением его поставок из России, сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам министра, Германии следует «работать над тем, чтобы после газового кризиса не последовал энергетический кризис». «Вот почему газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит сейчас», – цитирует его ТАСС.

Линднер считает, что у вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека достаточно полномочий для такого шага.

«Вместо этого нам нужно получить другие мощности», – сказал Линднер, напомнив о возможности продления срока эксплуатации атомных электростанций в Германии. «Можно много говорить о том, чтобы не закрывать безопасные и безвредные для климата атомные электростанции, а использовать их при необходимости до 2024 года», – сказал министр.

Он добавил, что старается подать населению пример рачительного использования электроэнергии, в том числе путем перевода на экономный режим работы кондиционеров в его офисе. «Никакого повышения налогов, потому что это усугубит экономический кризис. В бюджете есть целых 10 млрд евро на незавершенные проекты и непредвиденные расходы», – отметил глава Минфина, говоря о целесообразности дополнительных бюджетных расходов для противодействия кризису.

В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.

В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.

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