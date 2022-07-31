Назван один из городов в Азии, куда отправится Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси должна прибыть в Сингапур на мероприятия Американской торговой палаты, об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Пелоси должна появиться 1 августа в Сингапуре на фуршете у Американской торговой палаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение палаты.

«Американская торговая палата Сингапура рада пригласить членов американского бизнес-сообщества и его друзей на неофициальный прием с делегацией конгресса США», – сообщается в пресс-релизе, приуроченном к мероприятию.

Накануне появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии.

Изначально поездка делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.

В пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море. На этом фоне Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море, корабли ВМС НОАК взяли американский авианосец под контроль. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.

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