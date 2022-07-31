 

Назван один из городов в Азии, куда отправится Пелоси

31.07.2022, 12:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси должна прибыть в Сингапур на мероприятия Американской торговой палаты, об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Пелоси должна появиться 1 августа в Сингапуре на фуршете у Американской торговой палаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение палаты.

«Американская торговая палата Сингапура рада пригласить членов американского бизнес-сообщества и его друзей на неофициальный прием с делегацией конгресса США», – сообщается в пресс-релизе, приуроченном к мероприятию.

Накануне появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии.

Изначально поездка делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.

В пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море. На этом фоне Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море, корабли ВМС НОАК взяли американский авианосец под контроль. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06.20 / Собянин призвал москвичей повременить с возвращением детей в садики

17.06.21 / МИД оценил обстановку на границе Армении и Азербайджана

19.10.21 / “Сногсшибательная”, “Девушка с другой планеты”. Вера Брежнева снялась в откровенном наряде

10.12.21 / “Сексуальная лиса”. Рианна перед камерой “поездила” молниями на бюстгальтере по центру грудей

16.09.20 / Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

18.07.21 / Тихановская решила встретиться с Байденом и Блинкеном

15.01.22 / Российские военные будут травиться или будут убиты и найдены в сарае – Чалый о возможной оккупации Украины

07.05.21 / Украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

17.07.20 / Помпео назвал условие проведения нового саммита США и КНДР на высшем уровне

25.06.20 / Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам в регионах 32 современных аппарата ИВЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика