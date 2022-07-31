Мнение: Коварство украинской военщины
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Минобороны России обнародовало имена 50 погибших и 73 раненных в результате обстрела СИЗО в Еленовке.
Дарья Морозова, занимающая должность, которая называется «уполномоченный по правам человека ДНР», заявила, что в результате ракетного удара сотрудники СИЗО не пострадали.
ПО всей видимости, агенты СБУ, орудующие в Еленовке, предупредили сотрудников СИЗО о предстоящем ракетном ударе. Чтобы те держались подальше от барака-цели, где содержались пленные.
Если это не изуверское коварство бандеровцев и нацистов из украинской военщины – что это такое?
Фотография обстрелянного СИЗО в Еленовке отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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