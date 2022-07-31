 

Мнение: Коварство украинской военщины

31.07.2022, 12:05, Разное
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Минобороны России обнародовало имена 50 погибших и 73 раненных в результате обстрела СИЗО в Еленовке.

Дарья Морозова, занимающая должность, которая называется «уполномоченный по правам человека ДНР»,  заявила, что в результате ракетного удара сотрудники СИЗО не пострадали.

ПО всей видимости,  агенты СБУ,  орудующие  в Еленовке,  предупредили сотрудников СИЗО о предстоящем ракетном ударе. Чтобы те держались подальше от барака-цели, где содержались пленные.

Если это не изуверское коварство бандеровцев и нацистов из украинской военщины – что это такое?

Фотография обстрелянного СИЗО в Еленовке отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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