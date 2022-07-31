Мнение: Ликвидирован олигарх Вадатурский
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В результате ракетного удара по Николаеву в своем доме ликвидирован украинский олигарх Вадатурский (№15 украинского списка Форбс), который являлся одним из "кошельков" Порошенко. Состояние Вадатурского, владевшего аграрной компанией "Нибулон" оценивалось примерно в полмиллиарда долларов.
Вадатурский, помимо Порошенко, спонсировал и карательные батальоны. В свое время попал в российские санкционные списки.
Этого вычеркиваем.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет