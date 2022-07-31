 

Мнение: Ликвидирован олигарх Вадатурский

31.07.2022, 12:00, Разное
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В результате ракетного удара по Николаеву в своем доме ликвидирован украинский олигарх Вадатурский (№15 украинского списка Форбс), который являлся одним из "кошельков" Порошенко. Состояние Вадатурского, владевшего аграрной компанией "Нибулон" оценивалось примерно в полмиллиарда долларов.
Вадатурский, помимо Порошенко, спонсировал и карательные батальоны. В свое время попал в российские санкционные списки.

Этого вычеркиваем.

Источник: Colonel Cassad



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