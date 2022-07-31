Российский сегмент МКС активировал протокол самоуничтожения

Срочная новость поступила с Международной космической станции: по словам американского космонавта Гордона Стивенса, все люки, ведущие в российский сегмент МКС, заблокированы, а с другой стороны слышны звуки тревожной сирены и обратный отсчёт.

В NASA предполагают, что российские космонавты привели в действие протокол самоуничтожения своего сегмента станции.

В «Роскосмосе» ситуацию комментировать отказались, но подтвердили наличие в ряде российских модулей системы самоуничтожения на случай попытки захвата станции инопланетянами. Такая система была разработана ещё в 1970-х, она может быть активирована как самими космонавтами, так и в автоматическом режиме в случае, если все они покинут российский сегмент станции.

На вопрос о том, возможно ли с Земли остановить запущенный протокол самоуничтожения, в компании пояснили, что необходимые коды активации были у Дмитрия Рогозина, однако в настоящее время он покинул пост главы компании и находится в отпуске в Крыму.

– Было бы неразумно отправлять в космос такое количество ценных устройств, которые могут попасть в руки инопланетян или космических пиратов. Возможно, система сработала потому, что была попытка абордажа со стороны неопознанного судна, либо космонавты просто решили, что не хотят дожидаться официального завершения проекта МКС в 2024 году. В таком случае, если в течение суток система не обнаруживала признаков наличия россиян на борту, она должна активироваться автоматически, – рассказал генеральный конструктор модуля «Заря» Всеволод Голубев.

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