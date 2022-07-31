Мнение: ЦБ будет учить школьников обращаться с деньгами

Наконец-то. Наш Центробанк собирается насытить школьную программу советами по финансовой грамотности. Пока что слегка, для пробы, только три предмета — математику, обществознание и финансовый мир. Цитирую (ссылка):

Банк России разработал более 70 сценариев уроков, которые позволят встроить финансовые знания в основные школьные предметы…

В сценариях даются рекомендации, как включать знания по финансовой грамотности в преподавание обязательных предметов, в них содержатся также вопросы для обсуждения и жизненные ситуации. Например, на уроках обществознания предлагается рассмотреть варианты страхования и банковских вкладов. На математике можно рассчитать налоги и составить личный финансовый план. Кроме того, школьники научатся распознавать схемы мошенников и поймут, как им противостоять. Отдельной темой станут цифровые сервисы и способы защиты персональных данных.

Очень нужно дело! Посмотрим, какую пользу приносит школа, и кому она приносит пользу. Родителям школа нужна, чтобы сдать ребёнка в камеру хранения, пока они на работе. Незанятый школьник — потенциальный преступник. Государству школа готовит обученные кадры для экономики. Самим детям школа теоретически должна давать ценные знания и навык учиться, но на практике прививает острое отвращение к учёбе и оставляет в голове обрывки воспоминаний о строении паука-крестовика.

Возьмём за пуговицу взрослого человека: почтенную мать семейства или, может быть, пузатого главу семьи. Спросим, что им нужно от жизни. Если не брать в расчёт материи зыбкие, — здоровье, отношения с близкими, — мы наверняка услышим слово «деньги». Ну, серьёзно: взрослому человеку не нужно знать про Эдуарда II и кочергу, а если внезапно понадобится, так он залезет в Яндекс и узнает всё за 5 минут. Взрослому человеку хочется понимать, как зарабатывать хорошие деньги, и как их тратить, чтобы на всё хватало. Поэтому, по-хорошему, финансовая грамотность должна жить в школе не в роли бедной родственницы на приставном стульчике, а в качестве основного предмета — более важного, чем математика, русский и английский вместе взятые.

На это скажут: математика и русский нужны, чтобы зарабатывать деньги. Ладно, вот у нас три выпускника школы. Один умеет считать объём пирамиды через синус, второй может просклонять число 809, а третий знает, как за пять лет выйти на зарплату вдвое выше средней по региону. Очевидно же, что зарабатывать больше будет тот, кого прицельно учили именно этому — зарабатывать деньги. А если даже кто-то из его сверстников и получит случайно крупную сумму, так эта сумма немедленно разойдётся на всякую ерунду, так как школьников никто и не думал учить распоряжаться деньгами.

Я регулярно провожу собеседования и нанимаю людей на работу. Грамотных среди них — подавляющее большинство. Спасибо Николаю II и его реформе образования, читать-писать сейчас умеет почти каждый, пусть и с ошибками. Считать на калькуляторе молодёжь тоже научилась — если не влезать в такие дебри высшей математики, как дроби и проценты, можно надеяться даже на более-менее верные подсчёты. Вот с чем у соискателей полный провал, так это с элементарной деловой культурой.

Снять трубку и сказать «алло»? Не умеем. Прийти на собеседование вовремя, причёсанным, без сильных посторонних запахов? Не умеем. Провести элементарный разговор на деловые темы? Нет. Пообещать и сделать? Нет. Отчитаться о выполнении? Нет. Выбрать из трёх вариантов более выгодный? Нет. Спланировать собственную жизнь хотя бы на полгода вперёд? Нет. Мягко развернуть беседу, которая на всех парах мчится к конфликту? Да ну что вы такое говорите, они же ещё маленькие…

Где-то лет до 25 типичный представитель молодёжи — это воспитанный обезьянами варвар, весь волосатый и в колтунах. Его надо учить элементарным вещам: не грызть ножку стула, не драться с турникетом, не выламывать сиденье унитаза. С возрастом потихоньку ситуация улучшается, но именно что потихоньку. Работники понимают, как не надо (их ругают, когда те сильно косячат), но не понимают, как надо, так как никто им даже не пытается этого объяснять. Как итог, я регулярно вижу пенсионеров, которые честно оттрубили 45 лет по 8 часов в день, и все эти годы то закручивали гвозди отвёрткой, то забивали шурупы молотком.

Исключение — счастливые люди, которых учили правилам игры вне школьных стен. Я пишу «исключение», так как явление это редкое. Во-первых, родители обычно или ленивы, или зациклены на разных глупостях типа двойки по геометрии. Вместо того, чтобы разговаривать с подростком о жизни, они размахивают табелем и подбирают оскорбления поизысканнее, чтобы «пронять» отпрыска и «сделать из него человека». Во-вторых, финансовой грамотности в школах не учили никогда — да и не могли учить, так как в СССР образцами для подражания считались голодранцы, а слово «мещанин» использовалось как ругательство. Таким образом, типичные родители могут научить детей водить машину, стрелять из ружья или быть порядочным человеком, — что тоже важно, — но навряд ли способны объяснить ему, как правильно обращаться с деньгами. Несколько лет назад в одной хорошей петербургской школе проводили опрос по кредитам, вот как раз на уроке финансовой грамотности. Выяснилось, что на всю параллель (три класса) был ровно один школьник, семья которого живёт без кредитов, на свои.

В общем, коллеги, я аплодирую Центробанку двумя руками — образовательную программу надо накачивать советами по финансовой грамотности обязательно. Если только мы принимаем в расчёт интересы самих школьников, это архиважная тема. Повторюсь, лично я бы предложил даже вынести её в отдельный большой предмет, что-то типа моей «Школы Капитализма», которую я веду на Спонсоре (ссылка). Но, конечно же, так не получится — прежде всего потому, что мы живём в обществе потребления, которое считает высшей ценностью всякую ерунду типа новых автомобилей, французского сыра и заграничных поездок.

Но это и неважно, дорогу осилит идущий. Если школьники получат хотя бы самые элементарные навыки, — не брать микрокредитов, не покупать на всю зарплату двенадцатиструнную гитару и пакет беляшей, — им уже будет гораздо легче жить. А богатая страна — это ведь не страна, у которой в недрах что-то там булькает или сверкает. Богатая страна — это страна, в которой живут богатые граждане. Как завещал мудрый Дэн Сяопин, «Обогощайтесь!».